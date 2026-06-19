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POL-PDKL: Polizei intensiviert Kontrollen rund um E-Scooter

POL-PDKL: Polizei intensiviert Kontrollen rund um E-Scooter
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Kaiserslautern (ots)

In der kommenden Woche (22. bis 28. Juni 2026) werden Polizistinnen und Polizisten im Stadtgebiet von Kaiserslautern verstärkt E-Scooter kontrollieren. Im Fokus stehen dabei die Verkehrssicherheit von Elektrorollern sowie ihrer Fahrerinnen und Fahrer. Ziel der Maßnahmen ist es, auf die Einhaltung der Verkehrsregeln hinzuweisen und die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Denn im Straßenverkehr zählen Respekt und Rücksichtnahme - damit alle sicher ankommen.

Die sachgemäße Nutzung von E-Scootern ist in der Elektrokleinstfahrzeugeverordnung (eKFV) geregelt. Folgende Punkte sind besonders zu beachten:

   - Mindestalter: Zum Führen eines E-Scooters ist kein Führerschein 
     erforderlich. Allerdings muss der Fahrer oder die Fahrerin 
     mindestens 14 Jahre alt sein.
   - Helmpflicht: Da die Elektro-Flitzer maximal 20 km/h schnell 
     fahren dürfen, besteht keine gesetzliche Helmpflicht. Die 
     Polizei empfiehlt jedoch dringend, einen Helm zu tragen. 
     E-Scooter-Fahrer sind im Straßenverkehr einem erhöhten Risiko 
     ausgesetzt - ähnlich wie Fahrradfahrer.
   - Versicherungspflicht: Nur Elektroroller mit einer gültigen 
     Kfz-Haftpflichtversicherung dürfen im öffentlichen Verkehr 
     genutzt werden. Die Versicherungsplakette muss gut sichtbar am 
     Fahrzeug angebracht sein. Bei Fehlen droht eine Anzeige. 
     Besonders private Besitzer sollten darauf achten, eine solche 
     Versicherung abzuschließen. Fahrzeuge von seriösen 
     Verleihdiensten sind in der Regel bereits versichert.
   - Alkohol und Drogen: Für Fahrer von E-Scootern gilt die 
     0,5-Promille-Grenze. Zuwiderhandlungen können teure Bußgelder, 
     Fahrverbote oder eine Strafanzeige nach sich ziehen.
   - Personenzahl: E-Scooter dürfen nur von einer Person gleichzeitig
     genutzt werden; die Mitnahme eines "Mitfahrers" ist nicht 
     zulässig.
   - Erlaubte Verkehrswege: "Rad frei" bedeutet auch "E-Scooter 
     frei". Das heißt, dass Gehwege und Fußgängerzonen, die für den 
     Radverkehr freigegeben sind, auch von E-Scootern legal befahren 
     werden dürfen - sofern dies nicht explizit verboten ist! Wenn 
     ausgewiesene Radwege, Gemeinsame Geh- und Radwege, 
     Radfahrstreifen oder Fahrradstraßen vorhanden sind, müssen diese
     auch von E-Scooter-Fahrern genutzt werden. Nur wenn diese nicht 
     vorhanden sind, dürfen Elektroroller auf Fahrbahnen oder in 
     verkehrsberuhigten Bereichen fahren.

Auch wenn E-Scooter viele Vorteile bieten und für manche der "Spaß-Faktor" im Vordergrund steht, appelliert die Polizei an die Vernunft jedes Einzelnen: Immer vorsichtig und aufmerksam fahren! Elektroroller sind Verkehrsmittel im öffentlichen Raum.

Wichtige Hinweise zur Nutzung von E-Scootern sowie Abbildungen der relevanten Verkehrszeichen finden Sie unter https://s.rlp.de/BabLz auf der Internetseite der Stadt Kaiserslautern. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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