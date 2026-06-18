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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Berauschte Fahrradfahrer

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Alkoholisierte und berauschte Fahrradfahrer hatte die Polizeiinspektion 2 bei Verkehrskontrollen am Mittwoch im Visier.

Den sprichwörtlichen Vogel schoss ein Radfahrer ab, der am Mittwochabend im Bereich Schopp im Finsterbrunnertal auffiel. Zeugen meldeten der Polizei, dass hier ein betrunkener Mann mit seinem Fahrrad wegfahren wolle. Als die ausgerückte Streife gegen 19.50 Uhr vor Ort eintraf, lag der 64-Jährige auf dem Boden. Er machte einen stark alkoholisierten Eindruck, was durch einen Atemtest bestätigt wurde - Ergebnis: 2,85 Promille. Der Radler selbst konnte sich nach eigener Aussage nur an "zwei Weinschorle" erinnern.

Dem Mann wurde der Fahrtantritt untersagt und sein Fahrrad mit einem Schloss gesichert. Der Schlüssel wurde einer Familienangehörigen übergeben, die den 64-Jährigen wenig später abholte.

Ebenfalls deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte auch ein Fahrradfahrer, der in der Nacht zu Donnerstag im Stadtpark von Polizeibeamten kontrolliert wurde. Der Mann hatte eine Dose Whiskey in der Hand und stand sichtlich unter Alkoholeinfluss. Laut Atemalkoholtest hatte er einen Pegel von 1,49 Promille. Um zu verhindern, dass er in seinem Zustand mit seinem Fahrrad losfährt, wurde die Luft aus den Reifen gelassen. Der 53-Jährige zog anschließend zu Fuß weiter.

Bereits am Mittwoch hatte eine Streife eine Trunkenheitsfahrt in der Parkstraße verhindert. Auch in diesem Fall waren die Polizisten auf einen Mann aufmerksam geworden, der ein Fahrrad dabei hatte. Die Beamten unterzogen ihn einer Kontrolle und stellten dabei "drogentypische Auffälligkeiten" fest. Darauf angesprochen, räumte der 52-Jährige ein, am Vorabend Rauschmittel konsumiert zu haben. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er zeigte sich einsichtig und schob seinen Drahtesel nach Hause.

Ähnlich ging es einem 33-jährigen Mann, der am Mittwochvormittag in der Pariser Straße in eine Verkehrskontrolle geriet. Auch bei ihm wurden Merkmale festgestellt, die auf den Einfluss von Betäubungsmittel hindeuteten. Der Fahrradfahrer bestätigte den Verdacht und gab zu, am Morgen einen Joint geraucht zu haben. Auch er durfte mit seinem Fahrrad nicht weiterfahren und musste es nach Hause schieben.

Wenig später zog ein Mann mit einem Fahrrad in der Zollamtstraße die Aufmerksamkeit einer Streife auf sich. Die Polizisten kontrollierten ihn auf dem Parkplatz eines Supermarktes und stellten bei dem 40-Jährigen eine starke "Alkoholfahne" fest. Als sie ihn darauf ansprachen, bestätigte der Mann, mehrere Flaschen Bier getrunken zu haben. Einen Atemtest lehnte er ab. Dem 40-Jährigen wurde eindringlich erklärt, dass er sein Fahrrad erst wieder benutzen darf, wenn er fahrtüchtig ist, und dass sein Zweirad sichergestellt wird, falls er sich nicht daran hält. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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