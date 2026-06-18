Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vater schlägt Tochter

Kaiserslautern (ots)

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus dem Stadtgebiet. Er soll am Mittwoch seine Tochter in der Schule aufgesucht und sie attackiert haben.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge kam es zwischen der Jugendlichen und dem 37-Jährigen zum Streit, in dessen Verlauf der Mann dem Mädchen ins Gesicht schlug und es zu Boden schubste. Darüber hinaus soll er sie beleidigt und bedroht haben.

Mitschüler gingen dazwischen und verständigten ihre Lehrer. Diese alarmierten die Polizei und forderten den 37-Jährigen auf, das Schulgelände umgehend zu verlassen, was er anschließend auch tat.

Dem Mann wurde ein Näherungs- und Kontaktverbot auferlegt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

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