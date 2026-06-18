Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere Unfallfluchten angezeigt

Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 2 am Mittwoch gemeldet worden. Zu allen Fällen suchen die Ermittler Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14299.

Unter anderem meldete sich ein Fahrzeugbesitzer, dessen VW Passat am Mittwochvormittag in der Merkurstraße einen deutlichen Schaden erlitt. Als der 51-jährige Mann gegen 11.40 Uhr auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes zu der Parktasche kam, in der er etwa eine Stunde zuvor seinen Wagen abgestellt hatte, fiel ihm direkt ein frischer Schaden im hinteren Bereich der Fahrerseite auf. Vom Verursacher war allerdings weit und breit nichts mehr zu sehen. Der Unbekannte war vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den dunkelgrauen VW gestoßen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Am Mittwochnachmittag kam es im Stadtteil Erfenbach zu einem Unfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Weil der Vorfall erst mit einigen Stunden Verzögerung gemeldet wurde, wird in diesem Fall allerdings der beschädigte Pkw und dessen Halter gesucht. Es soll sich um ein blaugraues Fahrzeug handeln, das in der Zeit zwischen 16 und 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Wertstoffhofes in der Siegelbacher Straße stand. Eine nähere Beschreibung des Wagens liegt nicht vor. Bekannt ist nur, dass ein Streifschaden zu erkennen sein müsste.

Wie die Verursacherin bei der Polizei zu Protokoll gab, hatte sie im fraglichen Zeitraum beim rückwärts Ausparken mit ihrem VW Polo den anderen Pkw touchiert. Weil sie es aber eilig hatte, fuhr die Frau zunächst zur Arbeit und zeigte das Malheur erst später bei der Polizeiinspektion 2 an. Die 27-Jährige muss mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen. Der Eigentümer des beschädigten Pkw wird gebeten, unter der oben genannten Telefonnummer Kontakt aufzunehmen.

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im südlichen Stadtgebiet auf einem Parkplatz in der Straße "Freier Wasen" ein Peugeot 5008 gerammt und beschädigt. An dem Pkw blieben auf der Fahrerseite Dellen und Lackkratzer zurück. Die Unfallzeit liegt zwischen Dienstagabend, 19.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr. Hinweise auf den Verursacher gibt es auch hier bislang nicht. |cri

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