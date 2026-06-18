Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auto macht sich selbständig und verursacht Schaden

Schwedelbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer sogenannten Verletzung der Sorgfaltspflichten hat sich ein Mann aus dem Landkreis am Mittwochabend Ärger eingehandelt. Der 54-Jährige hatte sein Auto am frühen Abend in der Ringstraße abgestellt, aber keine Handbremse angezogen. Nachdem er den Wagen verlassen hatte, machte sich der Skoda Yeti selbständig und rollte los.

Die "herrenlose Fahrt" endete an einem Begrenzungszaun. Sowohl der Zaun als auch der Pkw wurden beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 3.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Der 54-Jährige wurde von den ausgerückten Polizeibeamten auf seine Pflichten beim Verlassen eines Fahrzeugs hingewiesen und kostenpflichtig verwarnt. Zudem wird er für den verursachten Schaden aufkommen müssen. |cri

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