Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lastwagen mit massiven Mängeln gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch im östlichen Stadtgebiet einen Lastkraftwagen aus dem Verkehr gezogen, nachdem bei einer Kontrolle zahlreiche Mängel und Regelverstöße festgestellt wurden. Der Lkw war einer Polizeistreife gegen 14:20 Uhr aufgefallen, da die Plakette der Hauptuntersuchung abgelaufen war. Bei der anschließenden Überprüfung deckten die Beamten weitere gravierende Mängel auf: So fehlte der Versicherungsschutz, und es gab Defizite an Reifen, Bremsanlage sowie am Fahrzeugrahmen. Zudem stellte sich bei der Prüfung der Lieferscheine heraus, dass der Lastwagen regelmäßig überladen war. Von 83 dokumentierten Fahrten waren mindestens 63 überladene Transporte dabei, wobei das zulässige Höchstgewicht um 20 bis 50 Prozent überschritten wurde. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Sowohl die Halterfirma als auch der 34-jährige Fahrer müssen mit empfindlichen Strafen rechnen. |erf

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