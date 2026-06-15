Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 47-Jähriger mit drei Promille unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Polizeistreife hat am Sonntagabend einen Mann zu Fuß auf der Pariser Straße bemerkt. Der 47-Jährige torkelte auffällig und nutzte nicht den Gehweg, sondern die Fahrbahn. Die Beamten hielten ihn an. Hierbei stellten sie weitere Anzeichen für Alkoholkonsum fest. Der Mann stimmte einem Atemalkoholtest zu. Das Ergebnis: 3,61 Promille. Da der 47-Jährige weiterhin auf der Fahrbahn laufen wollte, wurde er zu seiner eigenen Sicherheit vorsorglich in Gewahrsam genommen. Der Mann verbrachte die Nacht in einer Polizeizelle, wo er ausnüchtern konnte. |laa

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