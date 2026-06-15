Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Berliner Straße gesperrt

Kaiserslautern (ots)

Ein 30-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in der Innenstadt für einen Unfall gesorgt. Er fuhr mit seinem Skoda auf der Berliner Straße stadteinwärts als er mit einem Audi kollidierte. Der 44-jährige Fahrer war auf der Lauterstraße in dieselbe Fahrtrichtung unterwegs. Beim Spurwechsel achtete der Skoda-Fahrer nicht auf den Audi. Es kam zum Unfall. Momentan wird von einem wirtschaftlichen Totalschaden von etwa 40.000 Euro ausgegangen. Während der Unfallaufnahme musste die Berliner Straße zeitweise gesperrt werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. |laa

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