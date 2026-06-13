Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs
Kaiserslautern (ots)
In den Morgenstunden des 13. Juni 2026 kontrollierten Polizeibeamte gegen 04:20 Uhr in der Mühlstraße einen E-Scooter. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 25-jährige Fahrer, wohnhaft im Stadtgebiet Kaiserslautern, deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|pvd
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