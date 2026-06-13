POL-PDKL: Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Ein 48-jähriger Autofahrer kollidierte am Mittwochmorgen an der Kreuzung Königstraße/Goebenstraße mit einem Fahrradfahrer. Der 20-jährige Radler wurde dabei leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Fahrer des VW Caddy an der Kreuzung nach rechts in die Goebenstraße einbiegen. Dabei achtete er offenbar nicht auf den Zweiradfahrer, der sich rechts neben ihm auf einem ...

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