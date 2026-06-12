Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte versuchen einzubrechen

Kaiserslautern (ots)

Im Hildegardring sind Diebe wohl leer ausgegangen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zu gelangen. Die Eigentümerin kam am nächsten Tag nach Hause und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten untersuchten den Tatort. An der Tür entstand aufgrund des Einbruchsversuchs ersten Erkenntnissen nach ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat zwischen dem 10. Juni, 21 Uhr, und dem 11. Juni, 13.45 Uhr, etwas Verdächtiges bemerkt? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199, bei der Polizeiinspektion 1 in der Gaustraße zu melden. |laa

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