Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Fahrradfahrer leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 48-jähriger Autofahrer kollidierte am Mittwochmorgen an der Kreuzung Königstraße/Goebenstraße mit einem Fahrradfahrer. Der 20-jährige Radler wurde dabei leicht verletzt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der Fahrer des VW Caddy an der Kreuzung nach rechts in die Goebenstraße einbiegen. Dabei achtete er offenbar nicht auf den Zweiradfahrer, der sich rechts neben ihm auf einem Fahrradstreifen befand. Durch die folgende Kollision wurde der jüngere Mann über die Motorhaube geworfen und prallte auf die Straße. Er zog sich Verletzungen im Gesicht zu und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Eine Behandlung im Krankenhaus war nicht notwendig. Sowohl der Caddy als auch das Rad wurden bei dem Unfall beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 850 Euro geschätzt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 48-Jährigen ein. |kle

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