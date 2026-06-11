Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochabend meldeten Zeugen der Polizei, dass sie drei Männer beobachtet hatten, die augenscheinlich mit einer Pistole hantierten. An der Feuerwache seien die Verdächtigen in Autos gestiegen und in Richtung der Innenstadt gefahren. Kräfte beider Stadtinspektionen fahndeten nach ihnen und konnten die jungen Männer (20, 21 und 23 Jahre alt) wenig später in der Lauterstraße kontrollieren. Wie sich herausstellte, handelte es sich nicht um eine echte Waffe, sondern um eine sogenannte Softair-Pistole. Da das Mitführen von täuschend echt aussehenden Spielzeugpistolen in der Öffentlichkeit nicht erlaubt ist, stellten die Beamten die "Pistole" sicher. Der 21-jährige Eigentümer zeigte sich einsichtig. |kle

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