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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter gestohlen: Wer kann Hinweise geben?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagmorgen und Mittwochmittag einen E-Scooter, der am Bahnhof abgestellt war. Die Eigentümerin hatte den Roller der Marke Evercross am Dienstag gegen 7.20 Uhr an den Fahrradständer gekettet. Als sie am Mittwochnachmittag gegen halb drei zurückkehrte, fehlte von dem Gefährt jede Spur. Der 17-Jährigen entstand dadurch ein Schaden von etwa 360 Euro. Zu den Ermittlungen wegen Diebstahls sucht die Polizei Kaiserslautern Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer kann Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des E-Scooters geben? Das Altstadtrevier nimmt Informationen unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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