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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrraddiebstahl: Zwölfjähriger auf frischer Tat ertappt

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagabend kam es in der Straße "Am Heiligenhäuschen" zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Zwölfjährigen und zwei 45 und 49 Jahre alten Männern. Hintergrund war nach derzeitigen Ermittlungen, dass der Junge kurz zuvor das Mountainbike des 49-Jährigen entwendete. Die beiden Männer beobachteten den Diebstahl und setzten zur Verfolgung an. Als sie den Jugendlichen eingeholten, zogen sie ihn offenbar sehr unsanft vom Rad. Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Wie sich herausstellte, war der mutmaßliche Dieb aus einer Wohngruppe abgängig. Oberdrein war er alkoholisiert. Er wurde in Obhut genommen wegen des hohen Alkoholpegels zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Die beiden Erwachsenen müssen sich wegen des Verdachts einer versuchten Körperverletzung verantworten. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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