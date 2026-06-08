Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hundehalter gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein 24-Jähriger ist am Sonntagabend von einem Hund gebissen worden. Der Mann kontaktierte die Polizei und erstattete Anzeige. Er sei zwischen 22.30 und 23.30 Uhr in der Burgstraße unterwegs gewesen, als ihm ein Hundehalter mit drei Tieren entgegenkam. Es soll sich hierbei um weiß-braune Chihuahua handeln. Einer von ihnen biss den 24-Jährigen, der dadurch eine Wunde sowie einen Bluterguss erlitt. Der Unbekannte soll ein weißes T-Shirt getragen und kurze, weiße Haare haben und mit den drei Tieren seiner Wege gegangen sein. Zeugen, Angaben zum Vorfall oder dem Hundehalter machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 zu melden. |laa

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