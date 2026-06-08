Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugenaufruf: Polizei bittet um Mithilfe

Kaiserslautern (ots)

Am Sonntag gegen halb sechs Uhr morgens sind zwei Männer in der Marktstraße aneinandergeraten. Eine Zeugin informierte die Polizei darüber. Ein 29-Jähriger erlitt Verletzungen im Gesicht. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er sich mit jemandem gestritten habe. Sein "Gegner" habe ihn dabei mit Pfefferspray angegriffen, bevor dieser flüchtete. Der Unbekannte soll nach Zeugenaussagen ein blaues Oberteil und Jeans getragen, kurze, helle Haare haben, etwa 1,75 Meter groß und zwischen 14 und 18 Jahre alt sein. Die Polizei fragt: Wer hat Verdächtiges gesehen oder kann Hinweise zur Tat und dem Flüchtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |laa

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