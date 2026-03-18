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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Taschendiebe in der Fußgängerzone

Kaiserslautern (ots)

Taschendiebe bereicherten sich am Dienstagmittag in der Kerststraße an den Habseligkeiten einer Seniorin. Die 73-Jährige war gegen 12 Uhr in einem Non-Food-Discounter einkaufen. Dort stellte die Frau fest, dass ihre Handtasche nicht mehr verschlossen war. Sie geht davon aus, dass Unbekannte die Tasche geöffnet und den Geldbeutel gestohlen haben. Wo die Täter zugriffen, ist derzeit unklar. Infrage kommen die Fußgängerzone oder das Geschäft selbst. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Taschendiebstahls aufgenommen. Zeugen, denen zwischen 12 und 12:15 Uhr etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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