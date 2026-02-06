Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trotz Warnung betrunken gefahren

Kaiserslautern (ots)

In der Mainzer Straße kontrollierte die Polizei am Donnerstagvormittag einen 55-jährigen E-Scooter-Fahrer, der deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Nur wenige Minuten zuvor war derselbe Mann bereits in eine Kontrolle geraten. Zu diesem Zeitpunkt war er jedoch noch zu Fuß unterwegs. Die Einsatzkräfte erklärten dem Trunkenbold bereits in der ersten Kontrolle, dass er in diesem Zustand kein Fahrzeug führen darf. Auch die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung erläuterten die Polizisten ihm vorab.

Weniger als eine halbe Stunde später war die Kontrolle für den 55-Jährigen offenbar schon in Vergessenheit geraten. Er führte den angebotenen Atemalkoholtest durch. Das Ergebnis lag bei über 1,5 Promille. Obendrein gab der Mann an, am Vorabend Cannabis konsumiert zu haben. Mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen konfrontiert, musste er die Beamten zur Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten.

Der E-Scooter wurde bei einem Bekannten abgestellt. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungen ein, den 55-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell