Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: "Gras" und Kokain: E-Scooter-Fahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Polizei in der Lutrinastraße einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Urintest verlief positiv auf THC und Kokain.

Der E-Scooter wurde vor Ort abgestellt und gesichert. Auf der Polizeidienststelle wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Er blickt nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell