Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: "Gras" und Kokain: E-Scooter-Fahrer gestoppt
Kaiserslautern (ots)
In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Polizei in der Lutrinastraße einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Urintest verlief positiv auf THC und Kokain.
Der E-Scooter wurde vor Ort abgestellt und gesichert. Auf der Polizeidienststelle wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Er blickt nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. |kle
