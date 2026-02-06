PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: "Gras" und Kokain: E-Scooter-Fahrer gestoppt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht zum Freitag kontrollierte die Polizei in der Lutrinastraße einen 31-jährigen E-Scooter-Fahrer. Dabei ergaben sich bei dem Mann Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Ein Urintest verlief positiv auf THC und Kokain.

Der E-Scooter wurde vor Ort abgestellt und gesichert. Auf der Polizeidienststelle wurde dem 31-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Anschließend durfte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Er blickt nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. |kle

