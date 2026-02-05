Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter belästigt Lehrerin

Kaiserslautern (ots)

Ein Unbekannter bedrängte und beleidigte am Mittwoch eine Lehrerin auf einem Schulgelände im Stadtgebiet. Gegen Ende des Unterrichts, als sich viele Schülerinnen und Schüler auf dem Hof befanden, fuhr ein unbekannter Mann unberechtigt mit seinem Auto auf das Gelände der weiterführenden Schule. Eine 43-jährige Lehrerin sprach den Fahrer an. Der Mann parkte daraufhin sein Fahrzeug und näherte sich der Pädagogin mit einem Smartphone, mutmaßlich filmte er die Frau. Die Lehrerin versuchte, den Unbekannten auf Distanz zu halten, woraufhin das Mobiltelefon zu Boden fiel. Der Mann reagierte aggressiv und beleidigte die Lehrkraft. Ein anwesender Vater wurde auf das Geschehen aufmerksam und mischte sich ein, so dass der Unbekannte wegging. Sein Aufenthaltsgrund auf dem Schulgelände ist bisher unklar. Die Lehrerin erstattete bei der Polizei Anzeige wegen Beleidigung. Die Ermittlungen nach dem Mann dauern an. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell