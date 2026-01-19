Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDPS: 20-Jähriger aus Westpfalzklinikum verwiesen
Kaiserslautern (ots)
Ein Mann hat am Sonntagmorgen in der Notaufnahme des Westpfalzklinikums randaliert. Die alarmierten Beamten forderten den 20-Jährigen auf, zu gehen, was er aber nicht tat. Selbst ein Platzverweis und die Androhung, ihn notfalls mit körperlichem Zwang aus dem Krankenhaus zu transportieren, hatten keinen Erfolg. Letztlich blieb den Einsatzkräften nichts mehr übrig, als den Mann gegen seinen Willen nach draußen zu bringen, was er mit wüsten Beschimpfungen quittierte. |laa
