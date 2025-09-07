Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vermisst: Polizei sucht 68-jährigen Senior

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen 68-Jährigen aus einem Seniorenheim in der Alex-Müller-Straße. Er wird seit Samstag, 15 Uhr, vermisst. Der Mann ist altersdement. Er könnte orientierungslos sein und sich in hilfloser Lage befinden. Möglicherweise kann er sich nicht artikulieren.

Suchmaßnahmen der Polizei - auch mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers und Spürhunden - verliefen bislang erfolglos, weshalb sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit wendet: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des 68-Jährigen geben? Wer hat den Mann seit Samstagnachmittag gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen.

Der Vermisste hat kurze schwarze Haare mit sogenannten Geheimratsecken. Er trägt einen Bart. Der 68-Jährige ist Brillenträger. Er ist etwa 1,85 Meter groß und circa 85 Kilogramm schwer. Der Mann könnte mit einer Jeans und einem Hemd bekleidet sein, Weiteres ist nicht bekannt.

Fotos des Gesuchten sind unter https://s.rlp.de/JLKpNjS auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz veröffentlicht.|erf

