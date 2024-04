POL-PDKL: Motorradfahrer schwer verletzt

Meisenheim (ots) - Unbekannte entwenden Pflanzenschutzmittel, einen Dieseltank und Saatgut in erheblicher Menge und Wert. Zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen suchten der oder die Einbrecher eine Lagerhalle in der Straße "Im Briel" auf. Sie verschafften sich Zugang zur Halle, verluden mit einem Gabelstapler etliche Paletten in ein Fahrzeug und nahmen diese mit. Aufgrund der Spurenlage und dem Gewicht des ...

