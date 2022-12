Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Unfallstelle gesucht

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein 25-jähriger Mann aus dem Donnersbergkreis dabei beobachtet, wie er gegen Mitternacht in der Schlossstraße in Winnweiler augenscheinlich unter Alkoholeinfluss in sein Auto stieg und in Richtung Bahnhof davonfuhr. Er wurde kurz darauf mit seinem Fahrzeug im Bereich der Gienanthstraße in Imsweiler durch eine Polizeistreife angetroffen und kontrolliert. Am Fahrzeug des Mannes waren frische Unfallschäden an der vorderen Stoßstange zu erkennen, die bei einem Verkehrsunfall mit bislang unbekanntem Unfallort entstanden sein dürften. Eine Absuche der Strecke durch die Polizeistreife erbrachte keine Erkenntnisse.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Unfallstelle machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 bei der Polizeiinspektion Rockenhausen zu melden. |pirok

