POL-PDKL: Diebstahl eines Leichtkraftrades

Quirnbach (ots)

Zwischen Sonntag und Montag Nachmittag entwendet eine bislang unbekannte Person das in der Hauptstraße Höhe Anwesen 19 abgestellte Leichtkraftrad der Marke Betamotor Typ RR125 Motard. Ein Vergleichsfoto mit differierender Farbgestaltung zeigt das entwendete Krad. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 (E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de).|pikus

