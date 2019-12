Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gestohlenes E-Bike im Wald gefunden

Bild-Infos

Download

Lauterecken (ots)

Das am Mittwochnachmittag in der Rheingrafenstraße gestohlene Mountain E-Bike ist bereits wenige Stunden später gefunden worden. Ein Jäger fand das Fahrzeug im Wald nahe der Cronenberger Straße neben dem Feldwirtschaftsweg zur Pfälzer-Wald-Hütte. Somit bittet die Polizei um Hinweise zu Personen, die am Mittwoch zwischen 14:30 und 17:00 Uhr zwischen Lauterecken und der Fundstelle mit einem Fahrrad gesehen wurden. Auch Fußgänger, die von der Fundstelle gekommen sein könnten, sind für die Ermittler interessant. Die Polizeiinspektion ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell