POL-PDKL: Vorfahrtverletzung

Tüchtig gekracht hat es bei einer Vorfahrtsverletzung am Dienstagabend an der Kreuzung Hauptstraße/Steinstraße. Eine PKW-Führerin wollte vorfahrtsberechtigt auf die Hauptstraße einfahren. Der Wartepflichtige fuhr mit der Front seines Wagens in die rechte Fahrzeugseite der 43-jährigen Frau. Insbesondere der Ford der Vorfahrtsberechtigten wurde erheblich beschädigt. Beide Fahrer blieben unverletzt.

