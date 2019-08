Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Manipulierter Hochsitz

Offenbach-Hundheim (ots)

Zwei Stützstreben sind an einem Hochsitz auf der Gemarkung Offenbach-Hundheim entfernt worden. Die Konstruktion verlor hierdurch die Stabilität, wackelt und ist beim Besteigen einsturzgefährdet. Die Streben wurden zwischen Montag und Mittwoch demontiert und vom Täter mitgenommen. Der Beweggrund für die Tat ist für die Polizei unklar, denn neben den Jagdausübungsberechtigten könnten ja auch Wanderer oder spielende Kinder gefährdet werden. Hinweise bitte an die Polizei in Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110.

