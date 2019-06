Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 50-jähriger Mann aus Waldgrehweiler vermisst

Waldgrehweiler(Donnersbergkreis (ots)

Seit Donnerstagmorgen wird ein 50-jähriger Mann aus Waldgrehweiler vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche um Unterstützung.

Der Vermisste wurde zuletzt am Mittwochabend (12.06.2019) an der Wohnanschrift in Waldgrehweiler gesehen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen könnte ein Unglücksfall oder eine hilflose Lage vorliegen.

Die Polizei sucht seit Donnerstagnachmittag nach dem Vermissten. Die umfangreichen Suchmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, eines Personenspürhundes sowie der örtlichen Feuerwehren der umliegenden Verbandsgemeinden und der Rettungshundestaffel führten jedoch bislang nicht zum Auffinden des Mannes. Die Suchmaßnahmen werden heute fortgesetzt. Konkrete Hinweise auf den Aufenthaltsort gibt es derzeit nicht.

Der Gesuchte ist 185 cm groß und wiegt circa 120 kg. Er hat eine Glatze sowie einen Drei-Tage-Bart und ist bekleidet mit einem royalblauen T-Shirt mit Print, einer schwarzen Jack Wolfskin Fleecejacke, einer grau-schwarzen Hose und beigen Schuhen. Sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort des 50-Jährigen werden unter der Rufnummer 06361 / 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Bildmaterial und Personenangaben finden Sie hier: https://s.rlp.de/QQ4Ph

