Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand im Mehrfamilienhaus - Polizei erbittet Hinweise aus der Bevölkerung

Pirmasens (ots)

Nach einem Wohnhausbrand am späten Sonntagabend (02.08.2026) in der Zwingerstraße sucht die Kriminalpolizei dringend Zeugen. Gegen 22.20 Uhr ging über die Rettungsleitstelle Landau die Meldung über den Brand ein. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Anwesen. Mehrere Bewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Das zweigeschossige Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Wohnungsinhaber wurden in Notunterkünften untergebracht. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei schließt derzeit ein Feuer durch Brandlegung nicht aus und prüft einen möglichen Zusammenhang mit weiteren Taten in der Umgebung, darunter zwei Fahrzeugbrände. Die Ermittler fragen: Wer hat am Sonntag, den 02.08.2026, gegen 22.20 Uhr oder in den Minuten davor verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Zwingerstraße oder in der näheren Umgebung bemerkt? Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

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