PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand von rund 100 Heuballen in Contwig - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

POL-PDPS: Brand von rund 100 Heuballen in Contwig - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Contwig (Südwestpfalz) (ots)

In der Nacht auf Dienstag (04.08.2026) kam es in der Verlängerung der Maßweiler Straße, oberhalb des Friedhofs, zu einem Großbrand. Die Polizeiinspektion Zweibrücken wurde um 23.15 Uhr durch die Integrierte Leitstelle (ILS) über den Brand informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen auf einem Feld bereits zirka 100 Heuballen im Vollbrand. Bewohnte Gebäude befanden sich nicht in unmittelbarer Nähe, sodass für Anwohner keine direkte Gefahr durch die Flammen bestand. Allerdings drohte das Feuer auf den angrenzenden Baumbestand überzugreifen. Dies konnte durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden, die den Brand bis weit in die Nacht hinein löschte. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung löste die Integrierte Leitstelle Landau während des Einsatzes eine offizielle Bevölkerungswarnung für die Bereiche Contwig und Stambach aus. Die Feuerwehren der Stadt Zweibrücken und Zweibrücken-Land waren mit insgesamt 14 Fahrzeugen im Großeinsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Die genaue Feststellung der Brandursache ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 02.08.2026 – 07:02

    POL-PDPS: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Zusammenhang mit Fahrzeugbrand wird geprüft

    Pirmasens, Steinstraße (ots) - Am Samstagabend kam es im unteren Bereich der Steinstraße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwischen etwa 21:00 Uhr und 22:10 Uhr an insgesamt zehn PKW die Reifen beschädigt. In neun Fällen wurde jeweils der linke Hinterreifen, in einem Fall der rechte Vorderreifen ...

    mehr
  • 31.07.2026 – 13:40

    POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl schnell aufgeklärt

    Pirmasens (ots) - Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Donnerstag (30.07.2026) im Pirmasenser Stadtzentrum den Diebstahl beobachtet damit die schnelle Aufklärung des Falls ermöglicht. Auch weitere Straftaten konnten so aufgedeckt werden. Kurz vor 4 Uhr bemerkte der Hinweisgeber in der Adam-Müller-Straße zwei junge Männer, die gerade die beiden Nummernschilder von einem geparkten Auto abmontierten. Eine dritte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren