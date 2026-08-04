Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand von rund 100 Heuballen in Contwig - Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

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Contwig (Südwestpfalz) (ots)

In der Nacht auf Dienstag (04.08.2026) kam es in der Verlängerung der Maßweiler Straße, oberhalb des Friedhofs, zu einem Großbrand. Die Polizeiinspektion Zweibrücken wurde um 23.15 Uhr durch die Integrierte Leitstelle (ILS) über den Brand informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen auf einem Feld bereits zirka 100 Heuballen im Vollbrand. Bewohnte Gebäude befanden sich nicht in unmittelbarer Nähe, sodass für Anwohner keine direkte Gefahr durch die Flammen bestand. Allerdings drohte das Feuer auf den angrenzenden Baumbestand überzugreifen. Dies konnte durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden, die den Brand bis weit in die Nacht hinein löschte. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung löste die Integrierte Leitstelle Landau während des Einsatzes eine offizielle Bevölkerungswarnung für die Bereiche Contwig und Stambach aus. Die Feuerwehren der Stadt Zweibrücken und Zweibrücken-Land waren mit insgesamt 14 Fahrzeugen im Großeinsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro beziffert. Die genaue Feststellung der Brandursache ist nun Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder unter der E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.|krä

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