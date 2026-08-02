Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen - Zusammenhang mit Fahrzeugbrand wird geprüft

Pirmasens, Steinstraße (ots)

Am Samstagabend kam es im unteren Bereich der Steinstraße zu einer Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden zwischen etwa 21:00 Uhr und 22:10 Uhr an insgesamt zehn PKW die Reifen beschädigt. In neun Fällen wurde jeweils der linke Hinterreifen, in einem Fall der rechte Vorderreifen durch Einstiche mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand beschädigt. Von den betroffenen Fahrzeugen konnten lediglich zwei ihre Fahrt fortsetzen. Bei den übrigen Fahrzeugen musste der Reifen gewechselt oder ein Abschleppdienst verständigt werden.

Rund zehn Minuten nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Tatort wurde etwa 200 Meter, Nähe des Parkplatzes des Messegeländes, entfernt ein Fahrzeugbrand gemeldet. Die Polizei prüft derzeit, ob zwischen beiden Ereignissen ein Zusammenhang besteht. Die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie zur Brandursache dauern an.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369 15199 oder per E-Mail pipirma-sens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

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