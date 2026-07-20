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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Pirmasens (ots)

In der Kirchbergstraße wurde vergangenes Wochenende ein schwarzes Tesla mit Pirmasenser Kennzeichen offenbar mutwillig beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 17. Juli 2026, und Samstagmorgen, 18. Juli 2026.

Der PKW wurde an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 3.000,- Euro geschätzt.

Hinweise zu der Täterschaft gibt es bisher nicht. Die Polizei Pirmasens ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Kirchbergstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden geben, sich bei der Polizei Pirmasens zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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