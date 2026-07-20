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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige vermisst

Herschberg (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Die Kriminalpolizei in Pirmasens sucht nach der 16-jährigen Maya J. aus Herschberg und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Mädchen ist bereits seit dem 20. Juni 2026 verschwunden. Bisherige Ermittlungen führten nicht zu ihrem Auffinden. Maya ist 1,67 Meter groß und wiegt bei schmaler Figur etwa 49kg. Sie hat lange, braune Haare und einen gebräunten, dunkleren Teint. Meistens ist sie stark geschminkt und wirkt dadurch erheblich älter. Es liegen Hinweise vor, dass sie sich am 22. Juni 2026 gegen 18 Uhr in der Nähe des Kinos am Hauptbahnhof Dortmund aufhielt. Seitdem fehlt von ihr jede Spur. Ein aktuelles Lichtbild der Vermissten finden Sie unter https://s.rlp.de/dbRCi4t auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Die Kripo fragt: Wer hat Maya gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer +49 631 369-15199 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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