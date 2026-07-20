Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweiter "Tag des Kindes" - Pirmasens setzt erneut Zeichen für die Sicherheit der Kleinsten

Pirmasens (ots)

Der Schutz von Kindern im Straßenverkehr steht im Mittelpunkt der großangelegten Präventionsveranstaltung am Mittwoch, 26. August 2026. Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117677/6115707) lädt die Verkehrswacht Pirmasens am Mittwoch zum zweiten "Tag des Kindes" auf den zentralen Exerzierplatz ein. Ein breites Netzwerk an Rettungs- und Sicherheitskräften unterstützt die Initiative. In enger Zusammenarbeit mit der Jugendverkehrsschule der Polizei Pirmasens werden rund 500 Viertklässler aus den Grundschulen der Stadt Pirmasens sowie der Verbandsgemeinde Rodalben erwartet. An insgesamt zwölf interaktiven Stationen können die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen und Geschick unter Beweis stellen. Das Programm verbindet dabei wichtige Verkehrsregeln mit viel Spaß und Bewegung, um die Lerninhalte altersgerecht und nachhaltig zu vermitteln. |krä

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