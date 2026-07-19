Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken mit dem Fahrrad gestürzt

Eppenbrunn(Kreis Südwestpfalz)): (ots)

Am Samstagabend, 18. Juli 2026, stürzte ein 57-Jähriger mit seinem Fahrrad auf einem Zufahrtsweg zu einem Pfälzerwaldhaus in Eppenbrunn. Er wurde dabei leicht verletzt.

Die Polizei stellte vor Ort fest, dass der Fahrer sehr dem Alkohol zugesprochen hatte. Ein Atemalkoholtest ergab 2,62 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.

Der Radfahrer muss sich nun eines Strafverfahrens wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. |eml

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell