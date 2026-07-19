Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Handgemenge in der Fußgängerzone

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Samstag, 18. Juli 2026, auf Sonntag, 19. Juli 2026, gerieten zwei größere Personengruppen in einer Shishabar in der Hauptstraße aneinander.

Die Polizei konnte die Beteiligten mit größerem Aufgebot trennen. Eine 35-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Durch die Rangelei wurde Mobiliar in der Lounge beschädigt. Die Sachschadenshöhe wird auf 500,- Euro geschätzt.

Der Auslöser des Streits ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.|eml

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