Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Freitag, 17. Juli, auf Samstag, 18. Juli 2026, wurden aus einem blauen Mazda mit Pirmasenser Kennzeichen in der Gärtnerstraße sämtliche Gegenstände gestohlen. Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde eine schwarze und eine weiße Handtasche, ein schwarzes Apple IPhone 7 und Bargeld in Höhe von etwa 400,- Euro entwendet. Die genaue Sachschadenshöhe sowie die Täterschaft sind noch unbekannt.

Die Polizei Pirmasens hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gärtnerstraße beobachtet haben oder Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden geben, sich bei der Polizei Pirmasens zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

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