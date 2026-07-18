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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheitsfahrt mit PKW

Pirmasens-Gersbach (ots)

Eine Zeugin meldete der Polizei in der Nacht von Freitag, 17. Juli 2026, auf Samstag, 18. Juli 2026, einen offensichtlich betrunkenen Autofahrer. Der PKW des 71-Jährigen wurde in Gersbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Fahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab 2,31 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde einbehalten. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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