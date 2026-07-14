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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Am Montag, den 13. Juli 2026 kurz vor 22:00 Uhr lief ein 20-jähriger Mann aus Pirmasens die Beckenhofer Straße in Richtung Stadtzentrum. Im Bereich der Einmündung Sengelsbergstraße trat er gegen die Beifahrertür eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und wurde hierbei beobachtet. Der Mann konnte von der hinzugerufenen Streife auf der Anfahrt kontrolliert werden. An der beschriebenen Tatörtlichkeit konnte der beschriebene Pkw (dunkelrot, vermutlich Opel, Kennzeichen unbekannt) nicht mehr festgestellt werden. Ob ein Schaden entstanden ist, ist noch unbekannt. Weitere Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |zie

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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