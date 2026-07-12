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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sicherheitsdienst auf Dorffest angegriffen

Pirmasens-Gersbach (ots)

Ein 33-Jähriger geriet in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Dorffest in Gersbach mit dem Sicherheitspersonal aneinander. Nach polizeilichen Erkenntnissen schlug der Mann einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an den Hals, packte diesen und zerriss sein T-Shirt. Bei Eintreffen der Beamten verhielt sich der Täter derart aggressiv, dass er gefesselt werden musste.

Dem Randalierer wurde ein Platzverweis für das Dorffest erteilt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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