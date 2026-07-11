Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl eines E-Bikes - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Pirmasens (ots)

Am Samstagmittag, zwischen 12 Uhr bis 16 Uhr, wurde in der Adam-Müller-Straße in Pirmasens ein E-Bike gestohlen.

Das weiße Fahrrad der Marke TELEFUNKEN, Modell "Multitalent RC657-S", war im Tatzeitraum mit einem Fahrradschloss an einer Laterne gesichert. Der Täter entfernte, offenbar gewaltsam, das Schloss und entwendete dieses samt Fahrrad.

Der entstandene Schaden wird auf 1.150,- Euro geschätzt.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Adam-Müller-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

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