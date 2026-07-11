Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Auf dem Parkplatz der "AWO Sozialstation" in der Blumenstraße in Pirmasens kam es am Freitag zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Erkenntnissen parkte die Geschädigte ihren silbernen VW Golf Plus mit Pirmasenser Kurzzeitkennzeichen zwischen 12:15 Uhr bis 20:15 Uhr auf dem genannten Parkplatz.

Der Unfallverursacher steht im Verdacht, mit seinem Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken die linke Fahrzeugfront des VW Golf touchiert zu haben. Anschließend entfernte er sich, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Die Sachschadenshöhe wird auf 250,- Euro geschätzt.

Die Polizei Pirmasens bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegengenommen.|eml

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