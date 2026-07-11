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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei und Pfefferspray auf Dorffest

Obersimten (ots)

In der Nacht von Freitag, den 10.07.26 auf Samstag, den 11.07.2026, kam es nach Ende des Dorffestes in Obersimten gegen etwa 01:30 Uhr zu einer Schlägerei unter mehreren Jugendlichen. Einer der Täter setzte zudem ein Pfefferspray ein. Die Beteiligten konnten von der Polizei vor Ort aufgegriffen und ermittelt werden. Den zum Teil erheblich alkoholisierten jungen Erwachsenen wurden Platzverweise erteilt. Die Hintergründe der Tat sind nun Gegenstand polizeilicher und staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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