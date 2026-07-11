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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken einen Verkehrsunfall verursacht

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 gegen 21:30 Uhr, verursachte eine 62-jährige Frau aus Pirmasens mit ihrem PKW einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Carl-Schurz-Straße. Als die Polizeibeamten zur Unfallaufnahme kamen, stellten sie bei der Dame erheblichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 1,9 Promille. Die Fahrzeugschlüssel der Frau wurden einbehalten und die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurde der Führerschein der Fahrerin sichergestellt und an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet. Diese ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung in Tateinheit mit Trunkenheit im Verkehr. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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