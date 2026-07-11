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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Pirmasens-Fehrbach (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026 gegen 15 Uhr, war ein 52-jähriger Fahrzeugführer aus Pirmasens mit seinem Peugeot in der Hengsberger Straße unterwegs und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Während der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann einen Wert von 1,47 Promille. Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit seinem PKW untersagt, die Fahrzeugschlüssel einbehalten. Auf der Polizeidienststelle in Pirmasens wurde dem Fahrer dann eine Blutprobe entnommen. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, seinen Führerschein ist er vorerst los. |pips

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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