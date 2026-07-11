Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schockanruf "Falscher Polizeibeamter"

Pirmasens (ots)

Am gestrigen Freitag, den 10.07.2026, kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:15 Uhr zu einem Schockanruf bei einem 69-jährigen Mann aus Pirmasens in der Kronprinzenstraße. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen erbeuteten die bislang unbekannten Täter so Bargeld im vierstelligen Bereich. Über Telefon meldeten sich die unbekannten Täter bei dem Geschädigten und gaben sich als "falsche Polizeibeamte" aus. Die Schwiegertochter müsse wegen einer Straftat auf "Kaution" bei der Polizei aus dem Gefängnis ausgelöst werden. Kurze Zeit später erschien ein unbekannter Täter zur Geldabholung bei dem Geschädigten. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei Pirmasens erneut eindringlich vor dem bandenmäßigen Betrugsvorgehen. Lassen Sie sich zu keiner Zeit in ein Gespräch verwickeln, bei dem Sie aufgefordert werden Geld zur Abholung bereitzustellen. Beenden Sie das Gespräch umgehend. Informieren Sie ihre örtlich zuständige Polizei. Zeugenhinweise sind an die Polizeiinspektion Pirmasens unter pipirma-sens@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 0631 369 15199 zu richten. |pips

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