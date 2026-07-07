Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Werkzeug aus Fahrzeug

Kleinsteinhausen (ots)

Am Samstag, den 04. Juli 2026 im Zeitraum von 00:30 bis 04:00 Uhr wurde ein verschlossenes Fahrzeug in Kleinsteinhausen aufgebrochen und Werkzeuge im niedrigen vierstelligen Wert entwendet. Dies war in den letzten Wochen nicht das erste Mal, es wurden bereits in verschiedenen Vororten von Pirmasens, Zweibrücken und Waldfischbach gleiche Taten an Firmentransportern mit gleichem Vorgehen verübt. Bitte seien Sie aufmerksam und rufen bei verdächtigen Wahrnehmungen die Polizei. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369-15199 oder per E-Mail unter pipirmasens@polizei.rlp.de. |zie

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