Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Raub in einem Geschäft

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 04. Juli 2026 gegen 06:00 Uhr betrat ein Mann ein Geschäft in der Nähe der Feuerwehr in Pirmasens. Er hielt ein Messer in der Hand und forderte von der Verkäuferin das Geld aus der Kasse. Der Mann erbeutete einen niedrigen dreistelligen Betrag und flüchtete in Richtung Forum alte Post. Der Täter konnte folgendermaßen beschrieben werden: Ca. 1,75 m groß, dunkle Haare zum Zopf gebunden, Kinnbart, Pilotenbrille mit goldenem Rahmen und grünen Gläsern, weißes T-Shirt mit dunklem Kragen, dunkle Jogginghose, südländisches Aussehen mit südpfälzischem Dialekt. Das Messer hatte einen blauen Griff. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369-15199 oder per E-Mail unter kipirmasens@polizei.rlp.de. |zie

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