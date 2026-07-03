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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sicherheit im innerörtlichen Straßenverkehr

Pirmasens (ots)

Das Polizeipräsidium Westpfalz lädt gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) zu einer Aktion auf den Schlossplatz in Pirmasens ein. Im Fokus steht die Sicherheit im innerörtlichen Straßenverkehr.

Die Präventionskräfte der Polizei sind am Mittwoch, 8. Juli, von 11 bis 14 Uhr für Fragen und Gespräche zum Thema sichere und verantwortungsbewusste Verkehrsteilnahme vor Ort. Der ADFC ergänzt das Angebot mit Hinweisen zum sicheren Radfahren sowie einer Fahrradcodierung und einem kostenlosen Technikcheck.

Eingeladen sind Verkehrsteilnehmende aller Altersgruppen. Fußgängerinnen und Fußgänger sind ebenso willkommen wie Radfahrende, Nutzerinnen und Nutzer von E-Scootern sowie Auto- und Motorradfahrende. Mit der Aktion möchte die Polizei auf die Gefahren im innerörtlichen Straßenverkehr aufmerksam machen und das Bewusstsein für gegenseitige Rücksichtnahme, Aufmerksamkeit und Vorsicht stärken.

Der ADFC bietet an diesem Tag eine Codierung von mitgebrachten Fahrrädern und Pedelecs an. Dabei wird ein individueller Eigentümercode am Fahrradrahmen angebracht. Dadurch verlieren gestohlene Fahrräder und Pedelecs für Diebe und Hehler erheblich an Attraktivität, da sie sich deutlich schwerer weiterverkaufen lassen. Gleichzeitig erleichtert die Codierung der Polizei, ein aufgefundenes oder sichergestelltes Fahrrad zuzuordnen und den rechtmäßigen Eigentümer zu finden.

Eine Voranmeldung für die Codierung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind allerdings ein gültiger Personalausweis sowie ein Eigentumsnachweis (zum Beispiel Kaufvertrag oder Rechnung). Um Wartezeiten zu verkürzen, empfiehlt der ADFC, das nötige Formular bereits vorab auszufüllen und zum Termin mitzubringen. Der Antrag kann unter https://adfc-bonn.de/codierung/suedwestpfalz/ erstellt und ausgedruckt werden. Für Pedelecs sollte außerdem der Akkuschlüssel mitgebracht werden.

Die Besucherinnen und Besucher profitieren bei der Aktion auch von einem kostenlosen Technikcheck ihrer Räder. Dabei werden unter anderem Bremsen, Beleuchtung und Reifen auf ihre Verkehrssicherheit überprüft.

Die Polizei und der ADFC freuen sich auf zahlreiche Interessierte und laden herzlich ein, das Informations- und Beratungsangebot zu nutzen und gemeinsam einen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu leisten. |Sb15/laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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